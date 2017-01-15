臉書粉絲暴增2萬 藍營高市黨部培植新戰力

2017-01-15 17:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部去年由市議員黃柏霖接任主委後，全面經營新通路、多元培植新戰力，8個月經營後見成效，高雄市黨部粉絲人數，由去年5月的1萬3千多人，成長到目前3萬3千多人，大幅增加2萬人。

黃柏霖指出，國民黨在網路、青年的經營，落後甚多，他力圖改善此一現象，除了舉辦多項志工、新戰力培訓營隊等課程，也努力經營臉書等網路通路。他說，高雄市黨部粉絲人數目前達3萬3千多人，與其他動輒10餘萬起跳的著名臉書相比，固然不足，但一步一腳印的結果得來不易。

黃柏霖強調，國民黨高市黨部臉書的內容也開始強化，推出針砭市府施政、評議執政得失的論述，國民黨的網路話語權正慢慢壯大中。例如13日推出的「爭權者當為國爭氣！」一文，對有意參選高雄市長的民進黨立委進行評議，強調民進黨籍高雄市立委有10個，卻有一半都要參選市長，這種只顧爭權、忘記本份的行為，並不足取。