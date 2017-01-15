媒體稱想當閣揆 蘇嘉全駁斥：捕風捉影

2017-01-15 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全日前表示，執政黨不要提這麼多案，被形容是「打臉府院」，日前週刊也報導他「不只想敲議事槌，還想當閣揆」，對此蘇嘉全今天（15日）回應，媒體捕風捉影，這是未加查證的不實報導報導。

《財訊》雙週刊520期報導，蘇嘉全不想只當立法院長，還想當閣揆，報導稱蘇嘉全處理立院臨時會「呼應在野黨而擋下相關提案」，把危險老舊建築物重建獎勵條例草案、調降當沖稅率的證交稅條例修正草案擋下。文中提到蘇嘉全對政治仍有強烈企圖，不想只當敲議事槌的陽春議長。

蘇嘉全辦公室下午發新聞稿駁斥報導，臨時會議程排案是由蘇嘉全主持黨團協商，經各黨團獲致共識並簽署協商結論，同意臨時會僅處理「106年度中央政府總預算案」與電業法、長期照顧服務法修法，民進黨團原先所提其他議案將留待下會期處理。

新聞稿指出，蘇嘉全一向議事中立，兼顧各黨訴求，協商為動態進行，任何協商結論都需經各黨團同意並簽署結論才具效力，「沒有蘇院長呼應在野黨而擋下相關提案的問題」，這是國會運作的常識。

此外，針對報導認為蘇嘉全對行政院長林全不友善，新聞稿則表示蘇嘉全與林全溝通無礙，兩人為奮戰多年戰友，沒有不友善問題。