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詹啟賢選國民黨主席？ 媒體爆：不爽洪秀柱是真的

2017-01-15  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕先前請辭國民黨副主席的詹啟賢，近來傳出有意參選黨主席的風聲。有藍營知情人士透露，詹之所以想要參選，是對未來有相當的期待，而他不爽洪秀柱也是真實情緒，並曾多次向柱柱姐表達不滿。

據《聯合晚報》報導，黨內人士表示，詹啟賢日前從美國回來後，就到黨部和洪秀柱會面，詹啟賢還當面建議柱柱姐放棄黨主席選舉，並且支持他參選黨魁，畢竟他有自信可以團結黨內，不過這項提議遭到洪秀柱拒絕。

此次會面結束後，詹啟賢就宣布請辭，並在當晚開始致電給黨內本土派大老、中南部黨政要員、企業與醫界人脈，商討自己競選黨主席的可能性，過了兩天後，詹啟賢更親自拜訪王金平。知情人士指出，詹啟賢知道要勝選不簡單，所以會陸續尋求黨內重要人物的支持。

國民黨立委王金平證實，詹啟賢的確曾前來拜訪，不過當時詹只是說他不排除參選，沒有明確地要求支持。

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  • 藍營知情人士透露，國民黨前副主席詹啟賢對國民黨主席洪秀柱的不爽，是真實的情緒。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    藍營知情人士透露，國民黨前副主席詹啟賢對國民黨主席洪秀柱的不爽，是真實的情緒。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席選舉 國民黨黨主席 洪秀柱 詹啟賢
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