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F16性能提升施作 嚴防中國人士混入竊取機密

2017-01-15  16:45

〔記者羅添斌／台北報導〕我國有144架F16戰機要進行性能提升計畫，首批4架將在週一開始進入漢翔公司的專屬廠房施作，軍方高層官員今天透露，為避免F16性能提升過程遭到有心人士竊取機密，美軍及洛克希德馬丁公司已再三要求台灣要提高保密層級，除了要以專屬廠房施作外，還要禁止任何中國籍人士進入新棚廠區。

高層官員說，中國利用各種管道竊取美國的軍事機密已不是新聞，中國許多新推出的戰機及艦艇、飛彈，都帶有美軍新式裝備的影子，美方憂心馬政府對中國籍人士的管制相當寬鬆，F16性能提升作業又牽涉美方最新軍事科技的移轉等等，屆時極有可能遭到中國有心人士的竊取。

官員說，美軍及這項軍售案的主合約商洛克希德馬丁公司，過去多次派代表來台灣拜會，並到漢翔公司進行現地勘察，美方多次提到保密問題的重要性，並且要求漢翔公司，若要承接F16戰機在台灣進行性能提升案，就必須單獨設立一處新的棚廠，在高度嚴密保安的狀態下進行F16性能提升工作。

漢翔公司配合這項專案，耗資15億元，在漢翔公司旁打造廿三號廠房，目前已大致完工，本週就可迎接第一批F16戰機性能提升。漢翔公司董事長廖榮鑫日前表示，F16戰機升級計畫，預計二○二二年以前完成。

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  • F16性能提升嚴密保安，嚴防中國人士混入竊取機密。（資料照，記者羅添斌攝）

    F16性能提升嚴密保安，嚴防中國人士混入竊取機密。（資料照，記者羅添斌攝）

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