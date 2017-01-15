首批週末戰士報到 53歲士官長響應

首批週末戰士向後備旅報到。（圖：軍聞社提供）。

2017-01-15 16:06

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今年起試辦類似美國的週末戰士制度，軍方簡稱為後備戰士，昨天由彰化縣後備旅率先試辦，軍方官員今天指出，本次參訓的「後備戰士」們共計24員，其中年齡最輕的為25歲中士士官，最資深的為53歲士官長。

國防部後備指揮部指出，為達「平時協力動員編成，戰時立即發揮戰力」之目標，彰化縣後備旅步三營於14日上午在台中成功嶺營區辦理106年「後備軍人志願短期入營服役」訓練。

後備部表示，報到當天，後備指揮部指揮官湯家坤中將在相關幹部陪同下前往視導接訓情形，並歡迎後備戰士在卸下戎裝後再次返營服務，期有效厚植後備軍人戰力；另提醒接訓幹部要活化教學內容及方式，提升授課與學習效率，且要視同單位建制幹部，培養團隊共同默契及向心。

隨後，由旅長邱孟俊上校主持開訓典禮，致詞時期勉全體後備戰士，在訓期間配合單位安排相關課程訓練，熟悉各項武器專長及戰術戰法，恢復嫻熟專業技能，以維持後備軍人戰鬥能量，有效提升國防戰力。

首日依循課表排定，上午進行法治教育、服役說明等課程，並由專人指導說明現行國防政策及相關規範；下午則開始進入戰備任務訓練課程，並分別實施營、連、排級兵棋及沙盤推演，讓所屬後備戰士通盤了解戰時任務及守備位置，結合相關任務狀況實施演練，引導進入戰場景況，加速喚起昔日作戰概念，以肆應未來戰況所需。

後備部指出，結束首日課程後，今天前往彰化地區實施戰備任務訓練「現地戰術」課程，由營長陳銘發中校擔任主課教官，課程內容包括「地形要點選定」、「敵我接近路線」及「重要軍事設施位置選定」等項目，以驗證前一日兵棋及沙盤推演成果，進而研討戰備手板修訂方向。課程主要採編組實作方式，置重點於「兵要特性」、「兵、火力部署」及「戰力保存」等項目，並藉現地偵查說明、研討等作為，期使後備戰士幹部均能依戰時任務結合守備位置，俾利迅速恢復後備戰力。

後備指揮部表示，後備戰士召訓期程採「每月入營2天，1次演訓7天，全年入營29天」為原則，目的在增加後備部隊可用人力，以恢復後備軍人專業專長技能，培育基幹師資種能，並採「以用代訓、邊用邊訓」方式，俾利獨立遂行教育召集訓練任務，厚植後備部隊戰力。

首批週末戰士報到後套量軍服。（圖：軍聞社提供）。