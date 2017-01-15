難得同台... 呂秀蓮：柯P要心存感激

2017-01-15 15:40

〔記者郭安家／台北報導〕前副總統呂秀蓮選前競選台北市長，曾批評柯文哲對民進黨下「柯P迷幻藥」，但今下午，呂秀蓮與柯文哲難得同台，參加「105年歲末年終寒冬送暖關懷獨居老人尾牙活動」。呂秀蓮受訪指出，民進黨上次禮讓柯市長，還全黨為他輔選，柯應要心存感激；還指民進黨一定要妥善提攜自己的候選人。

呂秀蓮表示，柯文哲將來要怎麼抉擇有自己的權利，但民進黨還是要回歸政黨政治，一定要妥善提出自己的候選人，如果身為執政黨還沒有提自己的候選人，這是自我貶損的行為，這就不對了。