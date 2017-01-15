柯P表態競選連任 呂秀蓮：民進黨應提候選人

前副總統呂秀蓮表示，2018台北市長選舉，民進黨應該推自己的候選人。（記者陳志曲攝）

2017-01-15 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受專訪表示，一定會「競選連任到底」，前副總統呂秀蓮今天（15日）則說，民進黨2018台北市應該提名候選人，並強調民進黨身為執政黨，沒有提自己的候選人是「自我貶損」。

呂秀蓮今天與柯文哲同台，參加「105年歲末年終寒冬送暖關懷獨居老人尾牙活動」，呂被媒體問到2018柯文哲有意爭取連任，民進黨要挺柯還是自推人選？

呂秀蓮對此表示，柯文哲如何抉擇有自己的權利，但民進黨還是要回歸政黨政治。她認為，民進黨必須妥善推出自己的候選人，身為執政黨，沒有提自己的候選人是自我貶損，「這就不對了」。

她也表示，民進黨上一次全黨力挺柯文哲，這相當顛覆政黨政治的倫理，柯文哲應該「心存感激」。針對呂秀蓮說法，柯文哲沒有回應。

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