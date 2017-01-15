宜蘭縣長選舉開跑 陳歐珀：我也符合條件

民進黨立法委員陳歐珀今天到羅東民生市場發送春聯，一一向鄉親拜早年。（記者簡惠茹攝）

2017-01-15 13:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨立法委員陳歐珀今天到羅東民生市場發送春聯，一一向鄉親拜早年，由於下屆宜蘭縣長選舉已有許多人表態，陳歐珀對此表示，他也是符合條件的人選之一，但是仍未正式宣布，只說，還要再等幾個月看看。

距離下一屆縣長選舉不到兩年，宜蘭縣已有民進黨籍宜蘭市長江聰淵，和冬山鄉長謝燦輝表態參選，國民黨籍佛光大學社會科學暨管理學院院長林信華，和羅東鎮長林姿妙也都早已宣布。

「我也是符合條件的人選之一。」立委陳歐珀是否表態，也備受關注，媒體詢問是否有意願，他說，地方上雖然有很多鄉親勸進，他都有聽到，但距離選舉還很遠，每個人應該要先做好份內事，而且這個還需要整體考量，也要考慮到宜蘭縣未來五合一整體布局再做決定，他本身還沒這麼快宣布投入參選，還要再過幾個月再看看。

媒體詢問縣長人選應具備什麼條件，他表示，未來面臨五合一選舉，必須整合候選人，讓大家能形成團隊，所以縣政府要能跟中央緊密接軌，除了中央要建立平台，地方也需要有人承接，宜蘭要往哪個地方走？需要有執行力強的人來帶領團隊向前走，宜蘭縣人才濟濟，只是承擔的人必須歡喜接受。媒體詢問陳歐珀有符合這個條件嗎？他說，他也是符合條件的人選之一。