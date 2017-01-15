血液基金會擁百億房產 黃越宏：疑有洗錢

黃越宏爆料血液基金會可能有洗錢的問題。（資料照，攝影組攝）

2017-01-15 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣血液基金會被指控是國民黨附隨組織，法治時報社長黃越宏爆料血液基金會可能有洗錢的問題，強調將對自己所說的話負責任，現在地檢署也已對此展開偵辦。

政論節目爆料血液基金會洗錢手法

黃越宏在節目《政經看民視》上爆料血液基金會的洗錢手法，他透露民眾只要捐血，都要檢測有無AIDS、梅毒、C肝等，血液基金會自備檢測機器，所以可以合法來掩護耗材問題，全世界檢驗梅毒的試劑誤差是0.3%，血液基金會本來是用日本進口的試劑，後來故意改成台製，誤差高達1%，是國際標準的3倍之多。

黃越宏指出，假如全國人民捐了150萬袋血時，就會有多達1.5萬袋血，這些血不能隨便丟棄，一定要再找廠商來處理，而這個發包、錢如何走的過程沒有人看的到。

黃越宏透露，他會知道這件事是有受害者找他投訴，該名受害者單身、沒老婆、沒嫖妓，不去聲色場所，去捐血後卻被血液基金會通知「有梅毒」，受害者相當不可思議，去找血液基金會，對方要求去兩家公立醫院檢查，否則不接受，後來受害者去公立醫院驗出沒問題後，拿去血液基金會，對方才坦承最近投訴的人很多，但仍堅持不刪除他被標示有梅毒的資料。黃越宏透露，受害者最後只好提出傷害告訴，結果被台北地檢署直接行政簽結。

黃越宏說，血液基金會不到20、30年就變成擁有百億房地產，這應該是屬於國家的錢，不能把全國人民的熱心和善心，變成一個董監事名單都是國民黨的人，吳伯雄怎麼可能懂血液，但他卻是董事！

最後黃越宏指出，國家完全約束不了這些人和事，檢察官辦案只要看到大人物就自動不辦，像是兆豐金辦扯到尹衍樑，但最後尹衍樑還是沒事。

相關影片請見：（影片1:03:19處）

《政經看民視》黃越宏發言部分