年金改革若成功 蔡英文：台灣就是有未來的國家

2017-01-15 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文結束訪問中南美友邦的「英捷專案」，在過境美國舊金山準備回台時，出席當地僑胞所舉辦的晚宴，並在致詞時分享執政至今的心路歷程。

蔡英文談到，政府在這過去7個月來的表現，有人滿意，有人勉強接受，而他們也不斷在尋找解決長期問題的方案，包括經濟轉型、年金改革、司法改革等。

針對年金改革，蔡英文特別強調，政府要替台灣社會下一個世代打好基礎，要說服人民相信，這一代付出多一點，下一代就能好過一些，而在過程中，也必須要讓利益受影響的人獲得生活上的保障，「如果我們做得成這一次的年金改革，我就相信台灣、中華民國是一個有未來的國家。」

蔡英文說，如果是簡單、容易的事情，過去總統一定有辦法解決，剩下來的都是長期的、困難的、會得罪人的事情，但人民選她就要是想辦法解決事情，如果不做的話會對不起選民，而這條路會走得很辛苦，因為會有人被迫走出舒適圈，面對一個不確定的未來。

蔡英文：前朝在國會有多數席次，卻也不敢做

蔡英文特別指出，有人覺得執政黨在國會已取得多數席次，應該能夠盡速通過法律，所以對政府感到無奈、無能。她坦言，如果事情很好解決，前朝在國會也有多數席次，卻也是不敢做。