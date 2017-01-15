黨主席選舉 洪秀柱：公平性大家可檢視
2017-01-15 12:31
國民黨主席洪秀柱訪美，與舊金山僑團對話。（國民黨提供）
〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席選舉開打，黨主席洪秀柱目前訪問美國，她對僑胞喊話，這次黨主席選舉一定要用最公平公正公開的方式進行，她身為黨主席，一定會讓選舉公平，也要求大家用最嚴格的標準來檢視。
洪秀柱訪美，前往舊金山國民黨駐美總支部，與黨務幹部及僑團負責人等近百位僑團領袖對話，洪秀柱致詞時說，僑團領袖們對國民黨的不離不棄，千言萬語也道不盡感謝，每一位同志都非常了解國民黨目前所面臨的困境，願意雪中送炭，堅定地支持國民黨，讓她很感動。
說面對即將展開的黨主席選舉，洪秀柱說，這次選舉一定要用最公平公正公開的方式進行，希望藉著這次黨主席選舉，建立黨內君子之爭的風氣，身為黨主席，她一定會讓這場選舉公平，也要求大家用最嚴格的標準來檢視這場選舉。
洪秀柱在與媒體座談時表示，赴美訪問已計畫很久，從選總統時就有相關規劃，無奈歷經「換柱」風波、後來的輔選還有黨主席選舉，讓一切的計畫延後。
現場媒體詢問，國民黨面臨重大打擊該如何再起，洪秀柱說，國民黨經過很大的打擊與挫敗，但國民黨沒有理由抱怨，要真誠反省，洪強調，現在國民黨要從各方面開始做檢討，重新找回中心思想、創黨精神、核心價值，才能凝聚向心力，重新拿回國民黨失去的話語權。
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