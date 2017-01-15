國民黨主席選舉競逐者眾 朱立倫：是好事

2017-01-15 12:36

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨主席選舉白熱化，曾任中國國民黨主席的新北市長朱立倫今天表示，大家願意在黨最困難的時候承擔這個工作，這是好事，期望選出的黨主席能夠團結整個黨，與民意走在一起，國民黨才有未來。

朱立倫表示，希望大家在參與的過程中，用開心的方式提出一些想法，然後是競爭而不要有鬥爭的情況，他衷心希望，未來選出的黨主席能夠團結整個黨，而且領導整個黨跟民意越來越靠近，只有跟民意走在一起，國民黨才有未來。

至於有沒有比較看好哪位參選人？朱立倫說，每一位都很優秀，希望大家加油，「也希望我們彼此共同的心願，就是國民黨能夠更好。」