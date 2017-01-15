參選黨主席連署 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮

2017-01-15 12:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉開打，有意參選的國民黨副主席郝龍斌今表示，黨中央規定3%連署書門檻並無必要，因過去發生重複連署的情況，有技術性杯葛其他參選人的疑慮，有檢討必要。

郝龍斌今前往台北市花博公園參加總統府前副秘書長羅智強的直播活動，被問到關於參選黨主席的連署書門檻，郝龍斌強調，他會全力準備連署書，希望每一份都有效，但他也質疑，過去每一次黨主席連署，連署書和實際投票數會打很大折扣，例如上次黨主席洪秀柱連署書有8萬多份，但洪最後當選的票數是7萬多票，甚至洪的連署書有效份數，連一半都不到，只有3萬多份有效。

郝龍斌指出，當中的問題是大家都重複連署，一方面失去連署書意義，一方面也是技術性杯葛其他參選人，把連署書份數衝高，如果到最後重複的多，連署書份數低的人可能就達不到門檻，甚至不能變成候選人，都應該檢討，甚至並無必要有連署書。

郝龍斌也強調，黨中央和立法院黨團一定要密切合作，他坦言，現在黨中央和黨團是兩條平行線，溝通做得並不理想，黨團是在野黨最有戰力的平台，要各方給資源和協助，才能發揮在野黨的制衡效果。

另一位宣布參選黨主席的前副總統吳敦義日前公布選黨主席的競選歌曲「義無反顧」，在網路上引起熱議，媒體也詢問郝龍斌看法，郝則表示，他自己不是很懂歌曲，「可是那個歌我聽得不是很習慣」、「有點像軍歌」。