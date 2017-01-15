綠民代成立聯合服務處 施義芳：2年內打下苗栗
2017-01-15 11:48
施義芳表示將從後龍深耕出發。（記者許展溢攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕民進黨不分區立委施義芳與苗縣議員羅貴星、謝芳紋，上午在後龍鎮成立聯合服務處，宣告在苗縣海線8鄉鎮的服務正式起跑。施義芳說，將結合苗縣黨內5位議員，一起為民眾服務，並培養更多優秀政治人物，振興苗栗，誓言未來2年內要攻下苗栗。
施義芳是現任中華民國土木技師公會全國聯合會理事長、台灣省土木技師公會理事長。他說，自己革命3次才成功，首次不分區立委排名第31名，2012年第26名，2016年第18名，現在終榮獲一席。
民進黨副秘書長徐佳青、縣議員陳光軒、陳春暖、詹運喜，及頭份市長徐定禎、卓蘭鎮長詹坤金等人都到場力挺。
徐佳青說，黨內目前在苗縣沒有立委席次，議員只有5席，但每人戰鬥力都非常強、團結，施義芳願意出力到海線8鄉鎮服務，代表中央非常感謝他，希望透過此模式讓立委、議員跨區服務，發揮最大戰力，提升在地服務鄉親品質。
羅貴星說，民進黨不分區立委鍾孔炤認養苗縣山線服務，現在海線8鄉鎮包括，竹南、後龍、通霄、銅鑼、苑裡、三義、造橋及西湖，接下來則有施義芳認養一起服務鄉親。
施義芳說，非常感謝羅貴星、謝芳紋願意不分選區服務鄉親，強調人民聲音一定要聽進去，並指現在要從後龍出發、深耕，同時也期盼能培養出更多政治人物，結合縣內5位議員，造福、振興苗栗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 小英改革5大民生法案 某民調顯示評價最高的是...
- 管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...
- 冷眼集》公親與事主
- 抵舊金山與蔡拚場？ 洪秀柱：她是我們的總統
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 厄瓜多重大車禍 巴士撞校車釀20死17傷
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- 棒球》守備亂糟糟 讓他短打變成「另類」全壘打（影音）
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai signals shift in approach to allies
- 小事一樁 關於善良
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危
- 嫖雛妓檢座 常宣導法律常識
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- 初雪未報到 合歡山凌晨下冰霰
- 太平山最低溫 今降到2度
- 自由廣場》哈佛行，政大當然也行！
- 8米小巷畫雙黃線 民怨設陷阱
- 習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭
- 瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣...
- 方法正確、跑前熱身 慢慢跑出健康
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 〈戀愛大智慧〉真實的愛情
- Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬
- 談任內最糟糕的一天 這件事讓歐巴馬心碎...
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 張艾亞淚訴情斷許孟哲
- 機捷新北產業園區站 停車、標示不足
- 王柏融旅外夢 洪總鼓勵去追
- 蒙愛陪讀班 義賣家具
- 路跑》金門馬拉松十年有成 全馬、半馬今10度低溫起跑（影音）
- 天心比大膽 操手槍爆頭
- 泰山傳出住宅火警 警消即時救出3人
- 回嗆川普 中國外交部：一中原則不可談判
- 中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士
- 祖墳被插牌迫遷 民吼「強搶死人地」
- 國會廢除歐版健保 川普喝采
- 劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀
- 米亞星世界：2017.1/15～1/21
- AV女王騎馬呼巴掌 訪台有求必應
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綠民代成立聯合服務處 施義芳：2年內打下苗栗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分