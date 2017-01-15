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綠民代成立聯合服務處 施義芳：2年內打下苗栗

施義芳表示將從後龍深耕出發。（記者許展溢攝）

2017-01-15  11:48

〔記者許展溢／苗栗報導〕民進黨不分區立委施義芳與苗縣議員羅貴星、謝芳紋，上午在後龍鎮成立聯合服務處，宣告在苗縣海線8鄉鎮的服務正式起跑。施義芳說，將結合苗縣黨內5位議員，一起為民眾服務，並培養更多優秀政治人物，振興苗栗，誓言未來2年內要攻下苗栗。

施義芳是現任中華民國土木技師公會全國聯合會理事長、台灣省土木技師公會理事長。他說，自己革命3次才成功，首次不分區立委排名第31名，2012年第26名，2016年第18名，現在終榮獲一席。

民進黨副秘書長徐佳青、縣議員陳光軒、陳春暖、詹運喜，及頭份市長徐定禎、卓蘭鎮長詹坤金等人都到場力挺。

徐佳青說，黨內目前在苗縣沒有立委席次，議員只有5席，但每人戰鬥力都非常強、團結，施義芳願意出力到海線8鄉鎮服務，代表中央非常感謝他，希望透過此模式讓立委、議員跨區服務，發揮最大戰力，提升在地服務鄉親品質。

羅貴星說，民進黨不分區立委鍾孔炤認養苗縣山線服務，現在海線8鄉鎮包括，竹南、後龍、通霄、銅鑼、苑裡、三義、造橋及西湖，接下來則有施義芳認養一起服務鄉親。

施義芳說，非常感謝羅貴星、謝芳紋願意不分選區服務鄉親，強調人民聲音一定要聽進去，並指現在要從後龍出發、深耕，同時也期盼能培養出更多政治人物，結合縣內5位議員，造福、振興苗栗。

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  • 徐佳青到場力挺，並期待立委、議員一起發揮最大戰力。（記者許展溢攝）

    徐佳青到場力挺，並期待立委、議員一起發揮最大戰力。（記者許展溢攝）

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