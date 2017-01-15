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談吳敦義競選曲 郝龍斌：像軍歌 聽得不很習慣

2017-01-15  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義競選國民黨主席的歌曲〈義無反顧〉，日前引發熱議，同樣要競逐黨魁之位的國民黨副主席郝龍斌今日表示，「這歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌。」

據《聯合報》報導，郝龍斌表示，考量到經費問題，所以沒有打算要製作競選歌曲；而針對黨主席選舉的連署書，自己會極力爭取每個簽名的，都是支持他的民眾。

郝龍斌透露，過去連署書有些問題，例如重複連署，像洪秀柱當時就是取得8萬多份連署，最後有效的只有3萬份，所以他認為，連署書在現今的競選制度上其實沒有很必要。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今日表示，聽完吳敦義競選黨主席的歌曲後，「這歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌。」（記者張嘉明攝）

    國民黨副主席郝龍斌今日表示，聽完吳敦義競選黨主席的歌曲後，「這歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌。」（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 國民黨黨主席 郝龍斌
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