北藝追加22億成爛尾 傳柯P批郝市府毫無紀律

報導也提到，柯文哲誓言不能讓北藝中心成為大巨蛋第二。（記者廖振輝攝）

2017-01-15 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北藝術中心因為承包商理成營造於去年11月宣布倒閉而停工，原定去年底驗收的工程如今恐成「爛尾樓」。有媒體報導指出，台北市長柯文哲日前下令，絕對不能讓北藝中心成為大巨蛋第二，且預計在明年底前正式開館。

據《上報》報導，在前市長郝龍斌時期，北藝中心工程款項從38億一路追加到59.8億元，但承包商理成營造仍無法完成工程，在柯文哲2014年上台後，理成持續向北市府要求追加工程款項，但反對追加預算的柯文哲堅持拒絕，最後理成便以財務吃緊為由而宣布倒閉。

據傳柯文哲在去年主持北市府廉政透明委員會時，就批評當年郝市府的預算紀律出現問題，更說「長久以來都是先給他過，先用騙的再說」、「這是完成沒有財政紀律」，柯文哲還誓言不能讓北藝中心成為大巨蛋第二。

報導也提到，目前北市府正籌備重新招標事宜，有市府高層指出，市府團隊規劃北藝中心要在明年市長選舉前開始營運，最快在今年6、7月間就重新發包，8個月時間完成工程，再經過半年試營運，就可在明年底前正式開館。