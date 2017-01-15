管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...

管仁健稱四位國民黨黨主席參選人為「敦郝韓柱」，引起網友聯想、再創話題。（本報合成）

2017-01-15 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕文史工作者管仁健於臉書撰文評論國民黨黨魁選戰：「精彩的『敦郝韓柱』之戰尚未開打（謎之音︰這一戰好有畫面喔？），4家中就有3家猛打『死人牌』，差一點就『一路歸西』了。」這場選戰在韓國瑜的參與之下，從「郝吳柱」變成「敦郝韓柱」。

管仁健筆鋒犀利的指出，吳敦義9日在參選記者會上談到自己1972年初入政壇時，就是被「黨主席」蔣經國欽點，然而「吳敦義大概是記錯了，1975年老蔣駕崩前，國民黨裡僅有總裁，並無主席一職」。

此外，管仁健也點破：「其實早已進入殭屍狀態的國民黨，黨主席選舉時卻還在猛打死人牌，也不是今年敦郝韓柱才有的鬧劇。2012年1月13日，副主席蔣孝嚴就投書《聯合報》表態〈我相信，經國先生只會選馬〉」並且打臉：「其實蔣孝嚴說的是百分之兩百的謊話，假如蔣經國還活著，誰能跟他競選黨主席？誰又能跟他競選總統？甚至本魯就直接問一下蔣孝嚴︰『假如蔣經國還活著，你這個非婚生子女，有那個膽子敢去戶政事務所改姓為蔣嗎？』」

此篇PO文筆鋒犀利，引起網友哈哈大笑，有人笑稱「我幾乎是跪著看完整篇」、「本文重點：蹲好含住」。