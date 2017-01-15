| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危 台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救
 首頁 > 政治

管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...

管仁健稱四位國民黨黨主席參選人為「敦郝韓柱」，引起網友聯想、再創話題。（本報合成）

2017-01-15  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕文史工作者管仁健於臉書撰文評論國民黨黨魁選戰：「精彩的『敦郝韓柱』之戰尚未開打（謎之音︰這一戰好有畫面喔？），4家中就有3家猛打『死人牌』，差一點就『一路歸西』了。」這場選戰在韓國瑜的參與之下，從「郝吳柱」變成「敦郝韓柱」。

管仁健筆鋒犀利的指出，吳敦義9日在參選記者會上談到自己1972年初入政壇時，就是被「黨主席」蔣經國欽點，然而「吳敦義大概是記錯了，1975年老蔣駕崩前，國民黨裡僅有總裁，並無主席一職」。

此外，管仁健也點破：「其實早已進入殭屍狀態的國民黨，黨主席選舉時卻還在猛打死人牌，也不是今年敦郝韓柱才有的鬧劇。2012年1月13日，副主席蔣孝嚴就投書《聯合報》表態〈我相信，經國先生只會選馬〉」並且打臉：「其實蔣孝嚴說的是百分之兩百的謊話，假如蔣經國還活著，誰能跟他競選黨主席？誰又能跟他競選總統？甚至本魯就直接問一下蔣孝嚴︰『假如蔣經國還活著，你這個非婚生子女，有那個膽子敢去戶政事務所改姓為蔣嗎？』」

此篇PO文筆鋒犀利，引起網友哈哈大笑，有人笑稱「我幾乎是跪著看完整篇」、「本文重點：蹲好含住」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 管仁健 蔣經國 郝吳柱 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.