陳建仁圖解年金改革秒懂 綠委要行政部門多學學

2017-01-15 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革最後一場分區座談在昨日結束，但場外仍有不滿的軍公教聚集抗議，痛批政府「誠信已死」。身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，在日前以手繪方式解釋年金改革迫切性，民進黨立委認為，這樣的做法值得行政部門學習。

根據《聯合報》報導，民進黨立委王定宇說，陳建仁是科學家出身，擅長將複雜的概念以簡單的方式呈現，面對急需改革的年金問題，政府有責任向民眾解釋清楚改革的必要性。

同黨立委鄭運鵬表示，陳建仁所使用的方式一目了然，是相當好的做法，他也指出，包括一例一休等政策，行政部門應將民眾假定為完全不了解，不厭其煩地向外界宣導，政策的推動才會更加流暢。