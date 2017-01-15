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媒體民調：立院國民黨團滿意度民調仍墊底！

立院國民黨團滿意度民調仍墊底。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-15  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕立委上任將屆滿一年，究竟在這一年，民眾認為這些立院黨團表現得如何？

《中國時報》民調指出，有29.6％的民眾對民進黨團感到滿意，60.5％感到不滿意；有26.9％的民眾對國民黨團感當滿意，63.4％感到不滿意；對時代力量黨團感到滿意的為27.7％，不滿意則為60.5％；對親民黨團滿意的為27.9％，不滿意則為54.6％。

其中國民黨團在四黨團中，滿意度為最低，不滿意度則為最高。從民調來看有6成的民眾不滿意民進黨、國民黨、時代力量等三大黨團的表現，僅有親民黨的不滿意度低於6成，而民眾對四大黨團的滿意度也都僅有2成多。

此份民調在1月12日調查，有效樣本數為818個，抽樣誤差為正負3.4個百分點。

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