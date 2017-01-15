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蔡英文出席舊金山僑宴 800多名僑界人士參加

當地時間14日中午，總統蔡英文出席僑胞午宴。（中央社）

2017-01-15  07:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」出訪中美州邦交，最後一站過境美國舊金山。當地時間14日中午，蔡英文於舊金山凱悅飯店（Hyatt Regency）與800多名僑胞午宴，席開80餘桌，除僑胞外，還有美國政商人士參加。

綜合媒體報導，蔡總統於當地時間14上午參訪美國高科技產業，和參加亞洲．矽谷相關活動後，回到下榻的凱悅飯店參加午宴。僑宴約800多人出席，席開約80餘桌，出席嘉賓包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）、全球知名硬碟廠商希捷科技（Seagate）研發副總裁黃國興（Steve Hwang）。

報導提到，出席的嘉賓還有聖克拉拉市（Santa Clara City）議長寇戴塞（Dave Cortese）、加州亞裔議員羅達倫（Even Low）、矽谷聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和共和黨議員羅伊斯（Ed Royce）的太太Marie Royce等人。

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