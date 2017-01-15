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小英改革5大民生法案 某民調顯示評價最高的是...

蔡英文上任後做了不少改革。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-15  08:46

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任後做了不少改革，民生有5大法案和民眾息息相關，媒體民調顯示，民眾認為5大民生法案評價最高的是確立長照財源！

民眾關心的5大法案分別為一例一休的《勞基法》、增加社會住宅提供弱勢的《住宅法》、重罰UBER的《公路法》、鼓勵發展綠能的《電業法》，以及確立長照財源等。

根據《中國時報》民調顯示，民調對5大民生法案評價最高的是確立長照財源來自菸稅與遺贈稅，獲27.5％民眾支持，其次分別為《住宅法》修正案獲23.1％的民眾青睞、《電業法》修正案有10.2％的民眾覺得不錯、《勞基法》修正案約有9％、《公路法》修正案則有4.4％。

此份民調在1月12日調查，有效樣本數為818個，抽樣誤差為正負3.4個百分點。

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相關關鍵字： 住宅法 勞基法 蔡英文 長照 電業法
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