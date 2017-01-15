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身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺

蔡英文出訪中南美洲，翻譯官佔很重要的地位。（圖取自蔡英文臉書）

2017-01-15  07:46

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中南美洲身邊多了一位帥氣的翻譯官，他是沈伯麟，今年才28歲就在外交部拉美司任職，精通西班牙文，這次出訪他幾乎都跟在蔡英文身旁，幫忙解釋翻譯，不過看似鎮定的他透露，其實很緊張一直在發抖。

《三立新聞》報導。沈伯麟透露，他翻譯的第一場是蔡英文在尼加拉瓜機場演說，當時他看似鎮定，聲音，但其實他很緊張，雙腿一直發抖。原來沈伯麟學西班牙文已經15年，小時候他就在中南美住了8年，回台後為了外交特考再去進修。

但其實這趟出訪負責主要翻譯的是資深老將「王秀娟」，她在陳水扁、馬英九時代就已經是總統的專屬西文翻譯。

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  • 蔡英文出訪中南美洲身邊多了一位帥氣的翻譯官。（圖取自蔡英文臉書）

    蔡英文出訪中南美洲身邊多了一位帥氣的翻譯官。（圖取自蔡英文臉書）

  • 沈伯麟（右二）學西班牙文已經15年。（圖取自中央社）

    沈伯麟（右二）學西班牙文已經15年。（圖取自中央社）

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