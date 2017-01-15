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高雄5綠委爭市長位 他們分別用這些策略拉票...

陳其邁、趙天麟、管碧玲（粉紅衣）、林岱樺（黃衣）。（記者王榮祥攝）

2017-01-15  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕2018年各縣市市長選戰剩下一年多的時間，綠委陳其邁、管碧玲、林岱樺、劉世芳、趙天麟等5位在地綠委皆有意參選，陳菊昨天喊話，黨內競爭大家別忘了團結「不要刀刀見骨」；地方人士透露，5名立委競爭相當激烈，常相互較勁，也不放棄任何可以拉票的行程！

《蘋果日報》報導，地方人士指出，5名立委在地方行程安排上可以看出競爭激烈。他舉例，有次某國公營事業辦活動只請其中1名選將，但其他4人掌握訊息後都趕到現場，當時讓該國公營事業活動負責人相當尷尬。

地方人士分析5名候選人的拉票策略，像是趙天麟常常會辦各區小型座談；林岱樺、管碧玲與劉世芳則積極跑攤，參加各項活動，但對劉世芳較吃香吃地方是因為是副市場，所以會在市府團隊陪伴下出席各項活動；曾任代理市長的陳其邁則將重點放在過去的高雄縣區跑。

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