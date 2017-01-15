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蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照

總統蔡英文與「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前合影留念。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

2017-01-15  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在當地時間13日下午結束「英捷專案」訪問4個邦交國，13日晚上抵達美國舊金山過境一晚。14日蔡英文參訪社群網站推特（Twitter）總部，在「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前合影留念。

總統蔡英文在當地時間13日晚間抵達美國舊金山，隔日到推特總部參訪，出席亞洲．矽谷相關活動，並在中午安排僑宴。從隨行立委莊瑞雄於臉書上幾張蔡總統的相片顯示，在過境舊金山時，美方派50部哈雷重機開道禮遇蔡總統，在推特總部「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像合影，並在亞洲．矽谷活動致詞。

自拍照畫像是參考由美國知名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）主持2014年美國奧斯卡頒獎典禮時，與影星梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、珍妮佛勞倫斯（JenniferLawrence）等多位巨星自拍，堪稱是「奧斯卡史上最大咖自拍照」。

總統蔡英文7日到15日的「英捷專案」訪問行程，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

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  • 總統蔡英文參訪社群網站推特（Twitter）總部。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

    總統蔡英文參訪社群網站推特（Twitter）總部。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

  • 總統蔡英文出席亞洲．矽谷相關活動。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

    總統蔡英文出席亞洲．矽谷相關活動。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

  • 美方派50部哈雷重機開道禮遇蔡總統。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

    美方派50部哈雷重機開道禮遇蔡總統。（圖擷取自莊瑞雄臉書）

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相關關鍵字： 推特 矽谷 舊金山 英捷專案 蔡英文
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