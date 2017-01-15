蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
2017-01-15 06:58
總統蔡英文與「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前合影留念。（圖擷取自莊瑞雄臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在當地時間13日下午結束「英捷專案」訪問4個邦交國，13日晚上抵達美國舊金山過境一晚。14日蔡英文參訪社群網站推特（Twitter）總部，在「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前合影留念。
總統蔡英文在當地時間13日晚間抵達美國舊金山，隔日到推特總部參訪，出席亞洲．矽谷相關活動，並在中午安排僑宴。從隨行立委莊瑞雄於臉書上幾張蔡總統的相片顯示，在過境舊金山時，美方派50部哈雷重機開道禮遇蔡總統，在推特總部「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像合影，並在亞洲．矽谷活動致詞。
自拍照畫像是參考由美國知名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）主持2014年美國奧斯卡頒獎典禮時，與影星梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、珍妮佛勞倫斯（JenniferLawrence）等多位巨星自拍，堪稱是「奧斯卡史上最大咖自拍照」。
總統蔡英文7日到15日的「英捷專案」訪問行程，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- 高雄5綠委爭市長位 他們分別用這些策略拉票...
- 時力2週年黨慶》勞基法修法分歧 時力與民進黨漸行漸遠
- 首批週末戰士 彰化後備旅接訓
- 一週大事（1月8日至14日）
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 無恥檢嫖16歲雛妓…逗相報
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 遼寧號有缺陷 不適高強度作戰
- 9月爆炸後 SpaceX成功恢復火箭發射
- 桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢
- 六房媽過爐 登錄雲林縣民俗授證
- 自由廣場》當教育部與科技部通力推卸責任…
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 清晨微雨低溫12度 白天短暫雨氣溫微升15~ 22度
- 魏如萱法國伴遊BOXING
- 富邦明開訓 估年前「薪」定
- 機械油抹包子 新北5校去年曾進貨
- 2OT揪心一年 泰山絕殺能仁復仇
- 削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
- 巴黎市府擬投資百億元 重振艾菲爾鐵塔魅力
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 玖壹壹倒貼千萬首攻蛋-春風怕高充氣娃娃代打 健志開黃腔約修肝
- 金門馬拉松 「玉兔女神」拚衛冕
- 小事一樁 關於善良
- 韓妹隔2天才報案 疑點待釐清
- 7年都賣60元 「孝女麵」照顧艱苦人
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 自由廣場》哈佛行，政大當然也行！
- 王滿嬌使壞爆紅 女兒受苦
- 〈幸福診療室〉愛 在怒氣中迷失
- 高田被罰10億美元 飛雅特、雷諾遭調查
- 哈波、阿里耶塔續約1年 拚明年自由身價
- 小繆思 習貓
- 王柏融旅外夢 洪總鼓勵去追
- 勞工︰年金分天堂、地下室 不能不改
- 皮紋天后直斷吳克群桃花旺
- 蒙愛陪讀班 義賣家具
- 修復難度高 配天宮農曆8月開放
- 膝蓋也會激凸？ 原來是脛骨結節軟骨炎
- 〈愛要怎麼說〉感情裡的小插曲
- 5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分