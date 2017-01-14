時力創黨兩週年 林飛帆：不應再以藍綠框架看待
〔記者鄭鴻達／台北報導〕新興政黨時代力量創黨滿兩週年。「島國前進」發起人林飛帆肯定時代力量過往表現，也直指不應再以舊有藍綠觀點、框架看待民進黨與時代力量的關係；東吳大學法律系專任副教授胡博硯則認為，時代力量目前未有自己主導成功之政策，其與民進黨許多事大方向雖一致，但做法不一樣，有充分發揮其在野黨角色。
林飛帆肯定表示，時代力量這兩年來表現可圈可點，也有在國會扮演好重要角色，台灣現今需要一個有真正有批判力道，且能有效監督政府的在野黨，但國民黨不可能扮演好此角色，儘管仍難免有人批評（時代力量），但目前看來，時代力量仍有在其軌道上。
林飛帆指出，外界用「大綠、小綠」標籤化民進黨與時代力量關係乃錯誤觀點，無法充分展現時代力量新興在野黨的角色，台灣已完成第三次政黨輪替，並邁入民主鞏固階段，不應用舊有藍綠觀點、框架看待民進黨與時代力量，以及新興小黨對既有兩黨體制的挑戰。
林飛帆表示，藍綠兩黨過去各佔統獨光譜兩端，但民進黨實際上沒這麼獨，時代力量也不只是從獨派光譜出發的政黨，多數台灣人不支持統一，統獨問題不應也不再是台灣未來重要爭辯，期待時代力量及其他政黨，在經濟獨立性、國家正常化、政治改革及爭取國際認同等議題上，扮演更多角色。
曾參與時代力量創黨的胡博硯透露，這次時力黨慶桌數雖不多，也未積極動員賣餐券，但今天的餐會仍很快就滿桌，顯見時代力量人氣其實很旺。胡博硯直指，時代力量做為在野黨，創黨至今為止，所提出的政策主要為折衷方案，但仍未有自己主導成功的政策。
胡博硯接著表示，時代力量在黨產等問題的路線，會與執政黨民進黨的路線重疊，在許多議題想法、大方向雖一致，但因時代力量還要處理原住民等議題，作法會不一樣，如促進轉型正義條例，民進黨目前尚未動它，顯示其他政黨未必會照時代力量方向來走。
胡博硯指出，民進黨、時代力量方向雖一樣，但因執政黨不能以其論述取代自身論述，過去外界認為「大綠」說啥「小綠」就會說啥，但「大綠小綠」對抗性比他預期來的高，時代力量創黨來以在野黨角色監督民進黨，其取代國民黨成為最大在野黨的階段性目標，也算凸顯。
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標題：時力創黨兩週年 林飛帆：不應再以藍綠框架看待
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