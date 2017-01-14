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被要求撤換 林萬億反擊：把我換掉，年金就不必改？

2017-01-14  18:48

〔記者李欣芳／台北報導〕近來退休軍公教人士抗議官方版年金改革腹案，並將矛頭指向年金改革委員會副召集人林萬億，今天年改會台東的分區會議，也有公務人員代表要求將林萬億換掉，林萬億今晚則反擊說：「把林萬億換掉，我國的年金制度就可以不必改革嗎？」。

年改會今晚發布新聞稿表示，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，今天的分區會議所有應邀出席者，在氣溫下滑、天候不佳的情況下都能順利進入會場登記發言，發言者也能順利上台發言不受干擾，謝謝抗議群眾的理性冷靜，也謝謝出席會議者都能尊重發言者的權利。年金改革國是會議將會在下週末展開，陳建仁希望大家繼續以理性溝通取代街頭抗爭，以具體改革主張取代謾罵指責，以包容尊重取代喧鬧衝突。

同時，陳建仁也感謝現場維持秩序的警察同仁，不辭辛勞，維護會議順利召開；也謝謝台東縣政府借用場地、行政院東部聯合服務中心的協助。

年改會表示，會中有公務人員代表表示，應該要發展經濟，重生產，不能未發展經濟就來強調分配。所以要把主張社會主義分配的學者林萬億換掉，換上一位經濟學家，才能讓國家長治久安。林萬億則回應說「把林萬億換掉，我國的年金制度就可以不必改革嗎？」。

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  • 近來退休軍公教人士抗議官方版年金改革腹案，並將矛頭指向年金改革委員會副召集人林萬億。（資料照，記者王藝菘攝）

    近來退休軍公教人士抗議官方版年金改革腹案，並將矛頭指向年金改革委員會副召集人林萬億。（資料照，記者王藝菘攝）

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