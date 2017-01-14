年改東區會針鋒相對 勞工：很多人住在地下室
［記者黃明堂／台東報導］年金改革最後一場分區會議今天在台東藝文中心召開，場外有近千位軍公教警消現職或退役人員抗議，場內也有十餘位批判政府假改革真鬥爭，但與妻子都是教師的縣議員洪宗楷引前總統馬英九的話，「今天不改革，明天就後悔」。出席的勞工更認為，現有年金制度不只是天花板與地板的差異，更有很多人住在「地下室」。
這場會議由行政院人事總處人事長施能傑主持，國家年金改革委員會執行長林萬億未出席，包括李來希等多位軍公教代表相當不滿，指名林萬億說出「軍公教繳少少，領飽飽」，是以不實資訊激化社會對立，又不履行親自出席的承諾，要求政府撤換林萬億。
不過，30位登記發言者都很克制，順序發言3分鐘，各自表達訴求。
全國公務人員協會理事長李來希率先發言表示，因年金改革，台灣社會目前是老人惶惶，青年躁動，人人不知所終，該解決問題的政府反變成製造問題；花蓮縣政府秘書溫軍花批評說，花蓮才是東部的中心，公教人口比台東多，這場座談原本要辦在花蓮，竟改在台東！
全國教師退休聯盟理事長張美英說，退撫基金是政府設計的，也是政府管的，現在政府說不改革會破產，這是管理績效不彰造成，後果不應由軍公教人員承受。政府施政應達成均富，不應均貧。
公職退休人員關懷暨服務協會會長黃臺生說，年金改革應秉持政府信賴保護原則，不溯及既往。
宜蘭縣工人總工會副理事長黃再興則慨歎說，有人領月退十多萬元，像住在人間天堂，但有很多民國98年之前退休的勞工，只有微薄退休金過活，就像住在地下室；原住民牧師「那麼好．阿讓」則說，現在的部落出現了70歲老人家還在辛苦幹活，50歲退休的人卻吃飽閒晃的怪現象，年金制度一定要改革。
受邀政黨除了國民黨、社民黨缺席之外，其餘政黨均派員出席發表意見。樹黨代表支持合理的年金改革，主張企業規模大，負擔的提撥比率應高；並主張徵收能源稅作為財源的一部分。時代力量代表仍強調其九大年金改革的原則，主張推動人人都能受到保障的基礎年金。
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標題：年改東區會針鋒相對 勞工：很多人住在地下室
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