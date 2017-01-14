抬棺撒冥紙、推擠拒馬 年金座談台東場險失控
2017-01-14 17:35
〔記者陳賢義／台東報導〕年金改革座談會最終場今在台東舉行，近千名已退或現職軍警公教人員集結陳抗，數度失控推擠拒馬，企圖突破重圍，要求總統蔡英文下台，哀嘆政府誠信已死「假改革、真鬥爭」，包括台東市長張國洲、台東縣議會議長饒慶鈴等人聲援，現場抬棺撒冥紙、推擠抗爭險失控，警方一度舉牌警告。
戶外寒風冷颼，抗議群眾怒火難遏，還有老太太坐著輪椅前來，警方築起層層拒馬排排站，劍拔弩張的肅殺氣氛一觸即發，復興崗政戰學校及陸軍官校台東校友會率先發難，掌會旗衝撞拒馬引騷動，經勸撫才逐漸恢復冷靜。
饒慶鈴、「街頭小霸王」林正杰等人及軍公教退休協會幹部逐一上台發言，指控政府單方面違約，違法背信的行為令人不齒；另也怒斥表示，陳抗群眾非IS，也不是恐怖組織，政府卻利用警察「對抗」警察，宛如香港電影「無間道」。
陳抗現場以手機直播座談發言，群眾心緒高漲、怒罵聲不斷，還有人抬捾撒冥紙，高呼政府誠信已死，台東警分局偵查隊長許建坤勸阻無效，台東警分局長陳膺方舉牌警告違法。
前海巡署東部巡防局台東查緝隊隊長汪志明說，他退休後照顧長輩，每月支出四萬多，被砍年金無法奉養，有愧於孝；在職期間曾有人因工作喪命，幸活者退休後卻無法獲得安養，如被砍年金，晚年將成為一個沒有尊嚴的老人，情何以堪。
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