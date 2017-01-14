蘇起「中共打來台獨剩兩成」說 徐永明：觀點過氣

2017-01-14 17:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前國安會秘書長蘇起指出，外界以為台灣天然獨有七、八成，若把美國因素抽掉，一旦「中共打來」，台獨就變成剩兩成。時代力量立委徐永明認為，此論述是在呼應中國崛起說，是過氣、舊世代的統獨觀點。民進黨立委吳秉叡反批在全球化的時代，這是假設性議題，動不動說打台灣，讓台灣人民更加反感；

記者出身、前圓山飯店董座李建榮13日發表「百年大黨，十年風雲」新書，蘇起於新書發表會中表示，國民黨的衰弱會影響台灣安危存亡，外界以為台灣有七、八成天然獨，但忘記贊成台獨前提是台灣安全，若把美國因素抽掉，中共打過來，支持台獨就只剩兩成，此台獨非勇敢的台獨，是虛假安全基礎上建立的台獨。

吳秉叡表示，此為假設性議題，全球化後各國互相投資、利益結合，動不動拿威脅牌嚇台灣人很不好，大家應把台灣份內事做好、發展經濟，中國老以此說法威脅台灣人很不應該，一方面說要寄希望給台灣人，一方面又拚命威脅，只會讓台灣人民更加反感而已。

徐永明則批評蘇起的論述呼應「中國崛起說」，是過氣、舊世代的統獨觀點，其主張台灣人統獨取決於美、中力量狀態，及美國對台灣的支持，認為若美國不支持台獨就會下降，而外部因素對「天然獨」的年輕世代未扮演太大角色，但事實是，近期港、台反因中國力量提升，強調自主音量隨之變高。