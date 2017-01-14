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否認抗議年改有黑衣人相助 警官嗆賭「吞一顆曲棍球」

2017-01-14  18:06

〔記者黃明堂／台東報導〕年金改革最後一場分區會議今天在台東藝文中心召開最後一場次分區會議，民進黨主委段宜康服務處主任李建宏在場内發言時控有黑衣人在場外推擠，後來發言的台東警官卓豪盛則反嗆:「如果没有黑衣人，請你吞下一顆曲棍球」。

今天的東區會議，場外雖有抗爭，但場内平和，30位發言者都順序發言3分鐘，軍公教警消的代表均捍衛權益，指控政府假改革，真鬥爭，但勞工則說年金現制不僅有天花板與地板的差異，更有很多人是在又濕又冷的地下室。

民進黨段宜康辦公室服務處主任李建宏說，這次東來，很恐懼，因為籠罩暴力陰影，場外有大量黑衣男子，請大家一定要看清楚年金改革的資訊，不要被黑道破壞改革。

後來發言的台東縣警局隊長卓豪盛除了捍衛軍公教現有年金權益，但才說不要讓年金改革衍生對立，卻在發言台上向李建宏嗆說說:「剛剛段宜康辦公室主任說有黑衣人，請你指出來在哪裡？如果沒有，請你吞下一顆曲棍球」！會議結束到場外，還向警局同仁炫耀此事。

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  • 段宜康服務處主任李建宏說抗議年金改革的群眾中有黑衣人，讓他害怕。（記者黃明堂攝）

    段宜康服務處主任李建宏說抗議年金改革的群眾中有黑衣人，讓他害怕。（記者黃明堂攝）

  • 台東縣警官嗆說：「黑衣人在哪裡？如果沒有，請吞下一顆曲棍球」。（記者黃明堂攝）

    台東縣警官嗆說：「黑衣人在哪裡？如果沒有，請吞下一顆曲棍球」。（記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 年金改革 年金改革座談會 曲棍球 段宜康
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