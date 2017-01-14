郝龍斌赴竹縣拜票造勢 邱鏡淳：他是我的好兄弟
［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨黨主席之爭今天下午在新竹縣白熱化，因為該黨副主席郝龍斌和前副總統吳敦義幾乎同一時間都到新竹縣拜票、造勢。前者到芎林出席新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會的會員大會，後者則到竹東參加新竹縣青溪協會新卸任會長交接。
國民黨籍新竹縣長邱鏡淳、黨籍立委林為洲都先在芎林等候郝龍斌，餐後才趕往竹東，其中邱鏡淳和吳敦義並未實際碰上面。邱鏡淳、林為洲都強調，只要有心帶領國民黨、帶領台灣衝出新局，他們都會給予支持。
本身就是海軍陸戰隊出身的邱鏡淳今天中午在芎林對在場的同袍弟兄們說，郝龍斌是他的好兄弟，因為郝龍斌在擔任台北市長時，不僅成立了客家園區，市府團隊優先晉用客家優秀子弟，還讓新竹縣農特產品可以進軍台北市府所在的信義區去促銷販售。
另外，新竹縣的偏鄉學生去參觀台北市立動物園全免費，還被招待當時台北市10大美食之1的牛肉麵，讓這些偏鄉弱勢的學生們得以大快朵頤。
邱鏡淳還說，郝龍斌也很關心新竹縣的建設，了解新竹縣的體育設施不夠外，現有的還有很多瑕疵甚至不能正常運作，所以獨自承擔當時台北市議會的壓力，撥了3億7000萬給新竹縣，把新竹縣納入2017台北世大運的協辦縣市之1，使得新竹縣因此有機會新建或改善相關的運動場館，今年8月，就會有足球等4大賽事要在新竹縣舉辦。
所以他要跟所有的陸戰隊弟兄們報告「他是我的好兄弟」，請大家在關鍵時刻展現團結，讓以前的郝市長、現在的郝副主席，能夠變成郝主席。
郝龍斌則說，我們因為有強大的海軍陸戰隊，所以能戰、也能和。現在兩岸的關係比較緊張，我們雖有前述強大的軍備力量，但是心理上希望還是和平。兩岸和平關鍵的因素，就是中國國民黨一定要能作為兩岸之間的橋樑，這也是他為什麼要參選國民黨主席的很重要因素。
他說，國民黨當然要改革，可是國民黨更重要的是維持兩岸的和平穩定，讓我們不只要能戰，更重要我們最高目標是要和，所以拜託大家支持他、幫助他，讓他有機會真正維護兩岸的和平。
尤其他注意到所有曾在海軍陸戰隊服役過的兩棲戰士們，因經過嚴格的訓練，通常面對困難、面對挫折特別能夠因應，且大部分都能成功，他希望效法為成功努力。
他懇請大家選1個路線清楚、方向清楚、有能力帶領國民黨打贏2018選戰，沒有私心，能讓2020找出最好的總統候選人、讓總統勝選的人。
林為洲肯定郝龍斌率先提出的打贏了2018、不看2020的想法。替2020找出最有能力（選總統）的人，而不是（看）現在想要選舉的人，所以他也呼籲在場者給予支持、一起加油。
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