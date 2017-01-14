小英總統瓜國演說直播 幕後推手原來是他！
2017-01-14 18:08
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在瓜地馬拉時間12日上午，前往瓜國國會演說，強調「台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定」，這也是台灣協助瓜國設置的轉播系統，在國會頻道首度播出，原來幕後推手正是立法院長蘇嘉全！
綜合媒體報導，蘇嘉全稍早更新「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁時，除恭喜瓜國國會頻道啟用，還提到，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，「我向他介紹立法院的議事直播國會頻道，讓新國會公開透明」，當時塔拉西納議長說，回國後他也要在瓜國國會推動，「事後我國也協助促成這樁美事」。
蘇嘉全也說，「很高興在蔡英文總統到訪時，瓜國的國會直播系統也正式啟用」，12日小英總統演說時，全程就是透過台灣協助設置的這套系統，放送全國，讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，「相信兩國的情誼將因此更深厚」。
蔡英文總統演說全文：
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立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（資料照，記者方賓照攝）
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小英總統12日在瓜國國會發表演說。（圖擷取自總統府官網）
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立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）
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蘇嘉全表示，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，「我向他介紹立法院的議事直播國會頻道，讓新國會公開透明」。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）
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蘇嘉全說，台灣協助設置的這套系統，不僅讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，也相信兩國的情誼將因此更深厚。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）
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