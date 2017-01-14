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小英總統瓜國演說直播 幕後推手原來是他！

2017-01-14  18:08

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在瓜地馬拉時間12日上午，前往瓜國國會演說，強調「台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定」，這也是台灣協助瓜國設置的轉播系統，在國會頻道首度播出，原來幕後推手正是立法院長蘇嘉全！

綜合媒體報導，蘇嘉全稍早更新「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁時，除恭喜瓜國國會頻道啟用，還提到，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，「我向他介紹立法院的議事直播國會頻道，讓新國會公開透明」，當時塔拉西納議長說，回國後他也要在瓜國國會推動，「事後我國也協助促成這樁美事」。

蘇嘉全也說，「很高興在蔡英文總統到訪時，瓜國的國會直播系統也正式啟用」，12日小英總統演說時，全程就是透過台灣協助設置的這套系統，放送全國，讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，「相信兩國的情誼將因此更深厚」。

蔡英文總統演說全文：

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  • 立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（資料照，記者方賓照攝）

  • 小英總統12日在瓜國國會發表演說。（圖擷取自總統府官網）

    小英總統12日在瓜國國會發表演說。（圖擷取自總統府官網）

  • 立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

    立法院長蘇嘉全今在臉書粉絲專頁上，透露自己正是瓜國國會直播頻道的幕後推手。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

  • 蘇嘉全表示，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，「我向他介紹立法院的議事直播國會頻道，讓新國會公開透明」。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

    蘇嘉全表示，去年6月，瓜國國會議長塔拉西納率團來訪，「我向他介紹立法院的議事直播國會頻道，讓新國會公開透明」。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

  • 蘇嘉全說，台灣協助設置的這套系統，不僅讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，也相信兩國的情誼將因此更深厚。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

    蘇嘉全說，台灣協助設置的這套系統，不僅讓瓜國人民感受來自台灣的溫暖祝福，也相信兩國的情誼將因此更深厚。（圖擷取自「蘇嘉全Su Jia-chyuan」臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 國會 演說 瓜國 瓜地馬拉 總統府 蔡英文 蘇嘉全 議長
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