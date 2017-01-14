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2018新北市長民調居尾 黃國昌一句話回應...

2017-01-14  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》於昨日公布2018新北市長選舉民調。其中，時代力量立委黃國昌的支持度敬陪末座，他對此僅表示，「沒有必要把我放在上面。」

包括台南市長賴清德、新北副市長侯友宜以及黃國昌等人，都被外界猜測可能角逐新北市長寶座。綜合媒體報導，黃國昌談到，新的一年他們將努力耕耘地方，逐漸往其它縣市拓點發展，並在2018選舉中從各地區提出適合人選。

黃國昌提到，投入地方選舉的人選，會先經過磨合才決定，希望能有更多人參與時力後再通盤考慮。至於在民調中僅獲得9.2%的支持度，黃國昌說「謝謝他們，但沒有必要把我放在上面。」

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  • 時代力量立委黃國昌。（資料照，記者簡榮豐攝）

    時代力量立委黃國昌。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 2018選舉 新北市長 時代力量 黃國昌
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