蔡總統抵舊金山 莫健、高碩泰接機

蔡英文總統13日順利完成所有出訪行程，已於晚間9時許飛抵美國舊金山過境。圖為小英總統接受薩國總統桑契斯贈勳「荷西．馬蒂亞斯．德爾嘉多．金質大十字勳章」。（中央社）

2017-01-14 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統13日順利完成所有出訪行程，已於晚間飛抵美國舊金山過境，由美國在台協會（AIT）主席莫健、駐美代表高碩泰接機，預計將停留1晚，14日下午離開舊金山，15日晚間返國。

《中央社》報導，小英總統13日飛離薩爾瓦多，專機已於晚間抵達舊金山機場，由莫健（James Moriarty）、高碩泰接機。在過境期間，蔡總統將參訪科技公司、出席亞洲矽谷活動，以及僑胞午宴，預計14日下午4時許離開舊金山，台灣時間15日晚間10時返抵國門。

本月7日至15日，展開「英捷專案」，出訪中美洲友邦，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉，以及薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程則過境舊金山。