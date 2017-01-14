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時力兩周年黨慶募款餐會 李登輝致函祝賀

2017-01-14  14:17

［記者彭琬馨／台北報導］時代力量黨團今舉辦兩周年黨慶，包含前駐日代表許世楷、親民黨副秘書長劉文雄、柯文哲前競選總幹事姚立明、學運領袖林飛帆等人都出席，席開62桌。前總統李登輝雖因身體微恙不克出席，還是親自撰寫信函勉勵時代力量，並派辦公室主任王燕軍代表出席。

李登輝在信函中提到，台灣第二次民主改革正要起步，呼籲時代力量應繼續推動「國家正常化」工作；與時代力量交情不錯的台北市長柯文哲，也特地錄製影片祝賀時代力量生日快樂。

黨主席黃國昌於致詞時表示，時代力量在過去兩年面臨許多挑戰，非常感謝大家對時代力量的支持。黃國昌強調，2018是非常重要的一年，時代力量未來將陸續在各地成立黨部與辦公室，希望能結合更多在地社區與公民團體、了解在地議題，將更多有理想熱情的新世代台灣人「送到各地方議會」，實現時代力量希望的新政治價值。

時代力量並於現場架起大型看板，細數兩年來的點滴，現場氣氛溫馨感人。

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  • 時代力量14日舉行「時力堅持改革，與人民站作伙」兩週年黨慶餐會活動，執行黨主席黃國昌率領決策委員們一同上台致謝。（記者叢昌瑾攝）

    時代力量14日舉行「時力堅持改革，與人民站作伙」兩週年黨慶餐會活動，執行黨主席黃國昌率領決策委員們一同上台致謝。（記者叢昌瑾攝）

  • 時代力量14日舉行「時力堅持改革，與人民站作伙」兩週年黨慶餐會活動，多位政界人士與會祝賀。（記者叢昌瑾攝）

    時代力量14日舉行「時力堅持改革，與人民站作伙」兩週年黨慶餐會活動，多位政界人士與會祝賀。（記者叢昌瑾攝）

  • 前總統李登輝致函祝賀時代力量兩週年黨慶。（記者彭琬馨翻攝）

    前總統李登輝致函祝賀時代力量兩週年黨慶。（記者彭琬馨翻攝）

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