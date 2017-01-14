| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

與蔡拚場？ 洪秀柱抵舊金山 稱蔡是我們的總統

2017-01-14  14:28

〔記者施曉光／台北報導〕赴美國僑界募款並爭取海外黨員支持的國民黨主席洪秀柱，今日抵達舊金山，當地藍軍支持者動員接機，由於出訪友邦的蔡英文總統也會過境當地，引發外界聯想洪、蔡拚場，洪秀柱在機場受訪時表示，她不用這個角度來看事情，強調行程早已預定，更何況蔡英文是中華民國總統，不管大家喜不喜歡，都希望蔡英文走出國門到世界任何地方，都能受到很好的規格待遇，「畢竟她是我們的總統。」

對於僑界關切國民黨多人競爭黨魁，洪秀柱表示，國民黨過去傳統很少有這種競爭形勢，但她認為，有競爭才會進步，大家把論述說清楚是好事情，而且每個人心中都要了解，競爭不是鬥爭，要有民主風範與君子風度，透過民主程序，每個人抒發理念，講清楚要把黨帶往什麼方向，這個過程反而可以凝聚黨內共識，加強團結。

對於媒體關切這次到美國募款有沒有一個目標額度，洪秀柱說，僑胞心中會有計畫，但她不方便多說什麼。

媒體問此行是否也要向海外黨員拉票？洪秀柱沒有否認，並強調僑胞對國民黨有很大的期許，國民黨接連選舉挫敗讓他們很難過，大家希望黨能很快再起，因此她來海外宣揚理念，希望大家一起救亡圖存。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱抵達美國舊金山機場受到僑界熱烈歡迎（照片由國民黨提供）

    國民黨主席洪秀柱抵達美國舊金山機場受到僑界熱烈歡迎（照片由國民黨提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 僑界 洪秀柱 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：與蔡拚場？ 洪秀柱抵舊金山 稱蔡是我們的總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.