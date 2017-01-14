與蔡拚場？ 洪秀柱抵舊金山 稱蔡是我們的總統

2017-01-14 14:28

〔記者施曉光／台北報導〕赴美國僑界募款並爭取海外黨員支持的國民黨主席洪秀柱，今日抵達舊金山，當地藍軍支持者動員接機，由於出訪友邦的蔡英文總統也會過境當地，引發外界聯想洪、蔡拚場，洪秀柱在機場受訪時表示，她不用這個角度來看事情，強調行程早已預定，更何況蔡英文是中華民國總統，不管大家喜不喜歡，都希望蔡英文走出國門到世界任何地方，都能受到很好的規格待遇，「畢竟她是我們的總統。」

對於僑界關切國民黨多人競爭黨魁，洪秀柱表示，國民黨過去傳統很少有這種競爭形勢，但她認為，有競爭才會進步，大家把論述說清楚是好事情，而且每個人心中都要了解，競爭不是鬥爭，要有民主風範與君子風度，透過民主程序，每個人抒發理念，講清楚要把黨帶往什麼方向，這個過程反而可以凝聚黨內共識，加強團結。

對於媒體關切這次到美國募款有沒有一個目標額度，洪秀柱說，僑胞心中會有計畫，但她不方便多說什麼。

媒體問此行是否也要向海外黨員拉票？洪秀柱沒有否認，並強調僑胞對國民黨有很大的期許，國民黨接連選舉挫敗讓他們很難過，大家希望黨能很快再起，因此她來海外宣揚理念，希望大家一起救亡圖存。