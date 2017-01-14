陳亭妃送安平劍獅 要給川普「四大祝福」

2017-01-14 14:16

〔記者王捷／台南報導〕劍獅是台南的傳統吉祥物，不少老式建築都會裝上劍獅象徵守護家園，甚至有區公所、派出所都會裝上劍獅，立委陳亭妃在1月16日將跟著民進黨團到美國，祝賀美國總統川普當選，這次她要送川普一面劍獅大方巾，不僅要把台南帶到川普面前，這面旗幟還象徵辟邪、祈福、勝利、成功四大祝福。

蔡英文總統上任後與川普的「川蔡」連線，見證台美德好關係，這個月行政院長游錫堃，將帶領民進黨團，組成「2017美國總統川普就職祝賀團」，將在1月16出發，陳亭妃也在其中。

陳亭妃說，身為台南地方出身的立委，她一定要藉機會把台灣推銷出去，而且台南在台灣有珍貴的文化與歷史，所以一定要找一樣珍貴的禮品，除了是台南得獎的文創作品，還要寓含了歷史、古蹟、文化，所以才想到劍獅。

陳亭妃這次帶到美國的禮品，是台南市文化局2016年的文創得獎作品「劍獅曼陀羅」

，根據作者解釋，台灣的名稱源自安平，安平的劍獅，擁有400年的歷史，具有辟邪、祈福、勝利、成功，四種大祝福，運用12隻安平最著名的劍獅圍成個圈，守護安平也表達台灣平安的意涵。

「劍獅曼陀羅」外圓並結合安平12景點，包含著名古蹟、戶外活動、生態旅遊、裡面有安平古堡、億載金城、安平樹屋、安平夕照與野生動物招潮蟹、黑面琵鷺。另外也有德記洋行、安平小砲台與林默娘公園。

「劍獅曼陀羅」這條大方巾長寬各為85公分，可以成為旅遊途中的頭巾、包巾、桌巾、地巾，回家也可變成掛巾和掛圖。