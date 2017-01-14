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前宜蘭縣議長羅國雄病逝 預定1/25舉辦告別式

2017-01-14  14:04

［記者江志雄／宜蘭報導］前宜蘭縣議長、葛瑪蘭客運創辦人羅國雄昨晚病逝，親友今天成立治喪委員會，預定本月25日在員山福園舉辦告別式。

羅國雄出身羅東鎮「羅許家族」政治世家，父親羅文堂曾任國代，叔叔許文政是羅東博愛醫院創辦人，當過議長、監委、總統府資政，羅國雄在民國75年到82年間連當2屆議長，24年前卸下議長職務後淡出政壇，95年創辦葛瑪蘭客運，轉向商界發展。

羅國雄去年2月底腸中風，健康走下坡，後來長期臥床，鮮少公開露面，昨晚身體不適，被送往羅東博愛醫院急救，醫師判定心臟衰竭，9點半宣告急救無效，由家屬接回，享壽74歲。

國民黨籍的羅國雄擔任議長期間，宜蘭縣由綠營的陳定南、游錫堃主政，身為議會龍頭的他，發揮一定制衡作用，羅有留美背景，學經歷俱佳，人脈豐沛，一度傳出要出馬選縣長，但卸任後未再參選公職，毅然離開政治圈，過著閒雲野鶴般的生活。

羅國雄育有2子，夫人已在10多年前往生，他的遺體暫置冬山鄉住所，親友接獲噩耗感到相當不捨。

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  • 前宜蘭縣議長羅國雄昨晚病逝，親友得知噩耗相當不捨。（資料照，記者江志雄攝）

    前宜蘭縣議長羅國雄昨晚病逝，親友得知噩耗相當不捨。（資料照，記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 告別式 治喪 羅國雄 葛瑪蘭客運
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標題：前宜蘭縣議長羅國雄病逝 預定1/25舉辦告別式


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