警察參加年改抗爭記大過免職？ 警政署：訛傳

2017-01-14 14:27

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市退休警察人員協會通報，指「流傳警政署對與參與年金改革抗爭者，將予記大過免職」等情形，警政署人事室今天特別發布新聞稿加以澄清，強調純屬訛傳，與事實不符 。

警政署表示，自年金改革推動以來，警察因工作性質特殊，與一般公務人員不同，為維護警察權益，警政署廣納各警察機關及中華民國退休警察人員協會總會反映的意見，轉請參加年金改革分區及國是會議警察機關代表，與會時充分表達意見；另副總統於本月5日召開警消年金座談會中，內政部長葉俊榮及警政署長陳國恩等警察機關代表，建議「警察應比照國軍另外規劃」、「危勞職務人員月退休金起支年齡為50歲、增訂任職30年以上者得請領全額月退休金」，及「應提高所得替代率」等方案並獲重視。

警政署表示，警察同仁對年金改革如還有不同意見，仍可持續反映，將於本月21日、22日國是會議中，由署代表再次充分表達警察的意見；警政署強調，對於員警於勤餘時間參加合法的集會遊行，向來予以尊重，並無任何限制，但也希望同仁能以理性、平和方式表達訴求。