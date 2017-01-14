感謝市民支持、信任！陳菊強調：會做好做滿

陳菊今天受訪時再度否認，強調她和團隊會做好做滿。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-01-14 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕有傳言傳出高雄市長陳菊有可能出任閣揆，陳菊今天受訪時再度否認，強調她和團隊會做好做滿。

陳菊表示，她很珍惜在高雄的每一天，感謝市民對她的信任，高雄市歷經天災和嚴重工安事件，市民對她始終信任，她對高雄市有責任，她和團隊會做好做滿。

陳菊也說，希望外界別再炒作她是否要出認閣揆話題。