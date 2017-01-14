年改公聽會傳動用刀片拒馬 台東警方澄清

2017-01-14 13:32

〔記者陳賢義／台東報導〕全國北、中、南及東部年金改革公聽會最終場今天下午將在台東舉行，警方防範擦槍走火，動員大批警力及拒馬戒備，甚至傳出以刀片拒馬封鎖管制，台東縣警局澄清，陳抗對象均為已退或現職軍公教人員，為防推擠肢體衝突，傷害彼此情感，架鐵網護具均為改良性拒馬，未有任何刀片或傳統式刺絲拒馬。

台東縣警局表示，有鑑於年金改革委員會前3場分區座談會活動，均有民眾聚眾陳抗，意圖闖入會場阻撓會議進行，依國發會來函申請，協助現場維安秩序，為確保會議順利進行，因而為必要管制；至於外界質疑使用刀片拒馬部分，此次任務因陳抗對象均為已退休或現職軍公教人員，大部分均為執勤員警以前共同打拚的工作夥伴，為避免立場衝突，造成彼此傷害，因此架設隔離阻欄及鐵網護具，隔離兩方人員，以防推擠肢體衝突，傷害彼此情感，所架鐵網護具均為改良性拒馬，現場未架設任何刀片或任何傳統式刺絲拒馬。

另外，阻塞安全門部分，現場一樓安全門均為玻璃門，為防民眾推擠玻璃破裂造成傷害，在出口處預置活動鐵網護具，以應臨時必要的管制，出入口均預留安全缺口進出，護具已在活動前撤除。