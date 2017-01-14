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郝龍斌竹市拜票 號召重返執政

前台北市長郝龍斌（中）到竹市參加眷村年菜好味道活動，期許重返執政。（記者蔡彰盛攝）

2017-01-14  13:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕表態參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌，今天上午前往竹市「眷村年菜好味道」會場，爭取黨員支持，他呼籲大家共同助他當選主席，然後重返執政。

郝龍斌說，他沒有聽過詹啟賢要出來選黨主席的事情，不過他認為，重要的不是誰支持誰，而是能夠爭取到多少的支持者，今天他到了會場看見許多人支持他，他非常高興。

郝龍斌說，他本身在眷村長大，跟黃復興黨部原本就有很深厚的感情，他覺得這是大家認同他最大的原因，並非因為選舉才爭取黃復興黨部的支持，而是他本身就是黃復興大家庭的一份子，這讓黃復興黨部非常支持他，也認同他。

他認為，選舉最重要的就是多接觸支持者，多傾聽基層的聲音，多瞭解他們的問題，透過這些傾聽與瞭解，就能得知黨走怎樣的的路線與方向，能夠得到多數支持者的認同，就能爭取他們的支持，進而爭取勝選。

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