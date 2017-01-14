年金改革東區座談還沒開始 軍公教場外先發聲
2017-01-14 13:27
〔記者黃明堂／台東報導〕年金改革分區座談會今天下午2點，將在台東藝文中心召開最後一場，中午左右，近千位軍公教人員已在場外發聲抗議，舉著寫有「假改革，真鬥爭」標語，高喊反對亂改，不溯既往及信賴保護。
年金改革委員會舉辦全國北、中、南及東部4場次年金改革會議，今天最後一場在台東召開，鑑於各地區均發生陳抗事件，警方在本次會議前即提高戒備。
場外抗議群眾以在地軍公教人員為主，並有從花蓮包車而來的人。
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