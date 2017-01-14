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年金改革東區座談還沒開始 軍公教場外先發聲

2017-01-14  13:27

〔記者黃明堂／台東報導〕年金改革分區座談會今天下午2點，將在台東藝文中心召開最後一場，中午左右，近千位軍公教人員已在場外發聲抗議，舉著寫有「假改革，真鬥爭」標語，高喊反對亂改，不溯既往及信賴保護。

年金改革委員會舉辦全國北、中、南及東部4場次年金改革會議，今天最後一場在台東召開，鑑於各地區均發生陳抗事件，警方在本次會議前即提高戒備。

場外抗議群眾以在地軍公教人員為主，並有從花蓮包車而來的人。

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  • 軍公教場外抗爭。（記者黃明堂攝）

    軍公教場外抗爭。（記者黃明堂攝）

  • 全國公務人員協會理事長李來希（右）在集合現場表達抗議。（記者黃明堂攝）

    全國公務人員協會理事長李來希（右）在集合現場表達抗議。（記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 年金 年金改革 年金改革分區會議 軍公教 退休軍公教人士
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