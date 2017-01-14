侯友宜接棒？朱立倫：爭取民眾認同才是基礎
2017-01-14 11:54
〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫今早出席新莊區的「千人彩繪，創意燈籠」活動，對於近日有民調指出傳聞有可能角逐下屆新北市長人選中，新北市副市長侯友宜與台南市長賴清德的民調皆領先，有媒體問朱，是否認為侯友宜適合接棒？朱立倫表示，各政黨都有初選機制，時間點約在明年初，現階段就是把市政做好，爭取更多市民支持。
朱立倫表示，針對2018年的市長選舉，各政黨都還有內部初選或提名這一關，時間大概在明年初，所以還有一年的時間，各政黨應該都會有所準備，對市府團隊而言，包括侯在內的每一位局處首長，現階段都是全力拚市政，唯有把市政做好，民眾有感，才有機會爭取更多的支持與認同。
至於是否會勸侯友宜接棒，朱立倫說所有市府團隊都是一條心，爭取市民認同才是最重要的基礎。
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