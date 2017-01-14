傳賴清德攻2020總統大位？ 段宜康：為了鬥爭

2017-01-14 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕有傳言指出，台南市長賴清德有意挑戰2020總統大位，不過，民進黨籍立委段宜康認為，這樣的炒新聞是因為「派系鬥爭」。

段宜康認為，媒體跟著起鬨報導，但他們更清楚，「2020不是2016，民進黨內有哪個腦袋破洞的人，會跑出來挑戰現任總統？但為了收視率，硬炒半真半假的議題也就罷了。」

段宜康說，民進黨內重要的派系人士和黨外如柯文哲之流，更不會不知道賴清德絕無可能硬闖2020；但為什麼跟著推波助瀾、唯恐天下不亂？「因為鬥爭」。

段宜康強調，説賴清德志在2020，當然是故意挑撥，但衝突不在虛擬的2020，而近在眼前的2018，「十年前的老狗，到現在也變不出什麼新把戲」！