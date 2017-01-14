燈節封街局處不同調 柯：吵吵鬧鬧很正常

2017-01-14 11:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨媒體報導，台北燈節傳將封路舉辦嘉年華踩街活動，但觀傳局跟交通局兩局處意見不同調，宣傳和專業間顯有落差，對此，柯文哲認為團隊中吵吵鬧鬧很正常，並指「燈節最大的問題在於交通管制的範圍要多大，很有得討論」。

柯文哲今天出席東湖國小寒冬送暖園遊會後受訪時說，觀傳局的立場當然希望面積越大越好，方便佈展之外，花車遊行也方便，交通局就得考慮對交通造成的影響有多大，雙方就要去討論，也要納入警察局的意見，還沒有定案之前都可以討論，柯文哲更自信表示，「一個月前公布交通管制都還來得及」。

至於交通會否引發民怨，柯文哲則說，這種事情在台北市不斷的發生，他舉台北馬拉松為例，很多人都會拿東京馬來吐槽台北馬，人家越辦越大，台北市的人數都不敢增加，但從另一個角度來看，要增加人數容易，但封路的範圍跟時間就要變大，「當市長每天就要去做政治上的決定」，求取一個大家都可以忍受的最理想範圍，不管是燈節還是台北馬，內部都是砲火猛烈，就是在每天的行政當中，取得一個最大的平衡。

有媒體問，燈節封街的交通問題恐怕導致民調再度下滑，柯文哲笑回，如果這也怕、那也怕，都不用做事情了，「既然台北燈節一定要辦，那就在一定要辦的前提下辦到最好。」

至於尋求連任，柯談到，後來發現一個企業文化，不是一天兩天可以解決的，並意有所指的舉「核實編列預算」為例，他表示自己希望預算可以一次編列到位，不要追加預算，編列確實，但發現這種文化如果只有四年，就會曇花一現，所以需要很堅定的態度跟信念，讓信念可以生根，變成一個大家都能接受的原則，「這需要時間」。