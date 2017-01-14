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賴清德送春聯給議員 柯P：那又怎樣？

2017-01-14  11:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台南市長賴清德繼去年大手筆送給北市議員柿餅後，趁著農曆年前再度送上春聯，被外界解讀有意逐鹿台北市長寶座，對此，台北市長柯文哲今天說，「那又怎樣？」

柯文哲今天出席東湖國小寒冬送暖園遊會後受訪時指出，每個人總是會盡他的力量去做事情，很多事情都是滿正常的，他指自己當醫生時，常跟家屬說「如果煩惱有用，那大家就坐在一起煩惱就好」，並強調「認真把每天一的事情做好」，想東想西沒有用。

柯文哲因大巨蛋遭受許多批評，媒體問他任期4年內有沒有辦法解決大巨蛋問題，柯指「大巨蛋案是一個信念跟一個價值」，要蓋可以，但首先要安全，媒體進一步要求柯文哲回應4年內可否解決，柯僅重申「I do my Best」。

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  • 台北市長柯文哲今前往東湖國小，出席「第七屆寒冬送暖愛心園遊會」，並參觀園遊會。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲今前往東湖國小，出席「第七屆寒冬送暖愛心園遊會」，並參觀園遊會。（記者方賓照攝）

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