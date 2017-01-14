五綠委競逐下屆高市長 花媽：只要競爭、不要鬥爭

高雄市長陳菊提醒黨內同志，競爭之餘別忘和諧（記者王榮祥攝）

2017-01-14 11:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨五位高雄市籍立委有意競逐下屆高雄市長﹗高雄市長陳菊認為這是好事，代表黨內人才濟濟，且大家都有心為高雄服務﹔但陳菊也提醒黨內同志，只要競爭、不要鬥爭，競爭之餘別忘和諧，不要在競爭中刀刀見骨，往後要整合就困難了。

有意更上層樓的五位立委包括陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳，近來因陸續幾份民調呈現下屆市長支持度，引起各界關注。

陳菊今上午出席8咘的搞怪樂園開幕式，再次被媒體問到民進黨內競逐下屆市長選情，她也持正面態度回應，並提醒同志要和諧。

8咘的搞怪樂園是由專門打造大型巡迴演唱會的幕後製作團隊「必應創造」策劃，必應曾參與五月天、林俊傑、叮噹、李宗盛演唱會，舞台經驗、效果相當豐富﹔搞怪樂園占地八千坪、耗費近兩億元設計，內有電動車、闖關遊戲、滑梯、沙坑、球池等，並加入演唱會規劃的 8咘主舞台，今開幕式上就秀出煙火、彩帶，給現場數百孩童好多驚喜。

樂園今也感受到民進黨黨內競爭的熱度，開幕式中除了花媽，立委劉世芳、林岱樺也親自到場，陳其邁、管碧玲、趙天麟也派出助理致意，立委賴瑞隆與立委許智傑的助理也出席。