藍營搶跟蔣經國裝熟 人渣文本分析2大原因！

2017-01-14 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉由前副總統吳敦義哽咽打「經國牌」掀起連鎖效應，其他候選人紛紛響應，讓網友笑稱這是「第一屆『經國與我』大賽」。作家周偉航在臉書頁「特急件小周的人渣文本」po文分析兩大原因。

周偉航表示，國民黨主席候選人和蔣經國裝熟，是因為「蔣經國已經死了，死無對證」。至於未甚麼不跟蔣經國他爸裝熟？周偉航指出：「因為大家都知道，即便是在黨員心中，蔣經國他爸也是沒票。」

有網友嘲諷的評論：「選黨主席前跟蔣經國裝熟，選黨主席後跟習近平裝熟，這個黨主席最不熟的就是台灣人。」、「參選的人當中竟沒有人想和馬英九沾上邊，這不是更好笑。」、「大家再怎麼裝熟也沒萬安熟，萬安可是經國後代呢，萬安出來選吧！」