詹啟賢考慮選黨魁 傳郭台銘支持力挺
2017-01-14 08:09
詹啟賢和郭台銘交情一向很好。（資料照，記者卓怡君攝）
〔即時新聞／綜合報導〕傳出可能競選黨主席的國民黨前副主席詹啟賢，昨日表示，如此重要的事情，不可能太快做決定，春節前會決定是否參選黨魁。但有媒體報導，詹啟賢參選機率高達9成，並且獲得鴻海董事長郭台銘支持。
據《上報》報導，詹啟賢請辭國民黨副主席，考慮參選黨魁，獲得好友郭台銘支持力挺。去年國民黨產遭黨產會凍結，發不出薪水時，詹啟賢曾在幕後居中穿線，讓國民黨主席洪秀柱能向郭台銘母親初永真借款新台幣4500萬元。
報導提到，詹啟賢和郭台銘交情一向很好，現在詹就是鴻海公司的獨董之一。郭投入生技醫療產業時，就想找詹擔任「樂活養生健康事業群」的獨立董事，但卻先讓國民黨先延攬為副主席，讓郭相當失望。如今詹將參選黨主席，郭台銘也支持力挺。
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